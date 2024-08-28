Главный тренер «Металлурга» увел команду с площадки в матче против «Нефтехимика»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин увел команду с площадки в матче предсезонного турнира против нижнекамского «Нефтехимика». По итогам матча, им присуждено техническое поражение. Об этом сообщает официальный Telegram-канал клуба.

«Нам присуждено техническое поражение, но результат не важен. Главное, что мы одна команда. До самого конца», — заявила пресс-служба клуба.

В третьем периоде защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов совершил силовой прием против нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, после чего последнего увезли на носилках.

Разин выразил несогласие с решением судей, которые не видели нарушения, и увел команду с площадки.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее главный тренер СКА оценил высказывание своего хоккеиста о туалетной бумаге.