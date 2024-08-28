Бывший генеральный директор «Спартака» оценил дебют футболиста Абены

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак оценил дебют суринамского защитника Миенти Абены за команду. Его слова приводит «Советский спорт».

«Никак. «Спартаку» пора перестать набирать средних иностранцев, есть много хороших россиян. Нет своих? Они есть на рынке, они не таких больших денег стоят», — сказал Первак.

В своей карьере Абена выступал за нидерландские »Утрехт» и «Де Граафсхап», «Спартак Трнава», «Слован» из Словакии и венгерский «Ференцварош». В Венгрии он играл сначала под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, а затем и нынешнего наставника «Спартака» Деяна Станковича.

27 августа «Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1 в матче Кубка России.

Единственный мяч в этой встрече забил недавно подписанный клубом нападающий Гамид Агаларов на 14-й минуте. «Спартак» много атаковал во второй половине, но забить так и не удалось.

Благодаря этой победе, «Динамо» (Махачкала) занимает первое место в группе А, набрав шесть очков. «Спартак» идет вторым — у них также шесть баллов.

Ранее были названы команды, которые составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.