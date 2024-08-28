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Генеральный директор клуба-новичка РПЛ оценил возможность покупки Соболева

Газизов о покупке Соболева: у нас нет таких денег

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Global Look Press

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что на данном этапе команде не нужен нападающий «Спартака» Александр Соболев. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Пока Агаларов находится не в оптимальной форме, но «Спартаку» забил. Соболев нам не нужен. У нас нет таких денег, плюс он — игрок «Спартака», — заявил Газизов.

27 августа «Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1 в матче Кубка России.

Единственный мяч в этой встрече забил недавно подписанный клубом нападающий Гамид Агаларов на 14-й минуте. «Спартак» много атаковал во второй половине, но забить так и не удалось.

Благодаря этой победе, «Динамо» (Махачкала) занимает первое место в группе А, набрав шесть очков. «Спартак» идет вторым — у них также шесть баллов.

Эти команды сыграют между собой в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 15 сентября в 19:00 по московскому времени.

Ранее бывший футболист рассказал о возможности перехода Александра Соболева в «Зенит».

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