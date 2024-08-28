Тренер российского бойца Волкова анонсировал приход Дзюбы в клуб РПЛ

Тренер третьего номера рейтинга в тяжелом весе Александра Волкова (38-10) Тарас Кияшко оценил форму российского нападающего Артема Дзюбы и намекнул, что в скором времени форвард подпишет контракт с командой из Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Дзюба в прекрасной форме. Ждем, когда объявят следующую команду в РПЛ. Открываю секрет? Конечно, все об этом говорят. Надеюсь, что рано или поздно это случится. И мы снова его увидим на поле!» — сказал Кияшко.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако пока о трансфере не объявлено. Ранее Александр Кокорин, который играет в кипрском «Арисе», рассказал, что Дзюба отказался от предложения одного из кипрских клубов.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив» и пока находится без новой команды. В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

22 августа форварду исполнилось 36 лет.

Ранее Леонид Слуцкий высказался о приглашении Дзюбы в Китай.