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Стало известно, за счет чего «Акрон» победил «Зенит»

Тренер Корнеев назвал «Акрон» наглой командой после победы над «Зенитом»

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Алексей Куденко/РИА Новости

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев объяснил, за счет каких факторов тольяттинский «Акрон» сумел одолеть петербургский «Зенит» в матче третьего круга группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Акрон» — наглая команда. Это все тоже от тренера идет. Понятно, что команда только формируется, ей нужно усиление. «Зенит» не использовал много своих моментов. Но это не умаляет заслуг «Акрона». Команда старалась, билась и выложилась на максимум на поле», — заявил он.

Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 1:1 в основное время, а в серии послематчевых пенальти тольяттинский клуб оказался сильнее.

«Зенит» открыл счет в этой встрече благодаря голу 20-летнего защитника Дмитрия Васильева на 45+2-й минуте. «Акрон» сравнял счет во втором тайме — на 54-й минуте пенальти реализовал форвард тольяттинцев Иван Тимошенко. В серии послематчевых 11-метровых сильнее оказались хозяева: свою попытку не смог реализовать бразильский нападающий «Зенита» Артур.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу в группе D, набрав семь очков после трех игр. «Акрон» занимает второе место, у них пять баллов.

Их соперники по группе — воронежский «Факел» и казанский «Рубин» — также сыграли 27 августа, победа досталась казанцам со счетом 2:0.

Ранее Сергей Семак объяснил поражение от «Акрона» в Кубке России.

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