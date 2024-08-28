«Ничего такого»: в игре «Спартака» увидели однообразность

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак после поражения красно-белых махачкалинскому «Динамо» в матче третьего круга группового этапа Пути РПЛ Кубка России заявил, что игра столичной команды выглядит однообразно. Его слова приводит «Советский спорт».

«Посмотрим, что дальше будет, пока я не вижу ничего такого, чем может удивить «Спартак». Только если физикой и объемом, но на это тоже есть противоядие. Однообразно строятся атаки, очень просто их вычислить, очень затратный футбол. Тем более, игры через два дня на третий – тяжело», — заявил он.

«Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил недавно подписанный клубом нападающий Гамид Агаларов на 14-й минуте. «Спартак» много атаковал во второй половине, но забить так и не удалось.

Благодаря этой победе, махачкалинское «Динамо» занимает первое место в группе А, набрав шесть очков. «Спартак» идет вторым — у них также шесть баллов. Соперники команд по группе — московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов» — проведут свой поединок 28 августа, матч начнется в 19:30 по московскому времени.

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