Загитова допустила грубую ошибку, обращаясь к Гарику Харламову

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) репостнула видеозапись фрагмента интервью актера и комика Гарика Харламова Надежде Стрелец.

«Я ленивый трудоголик, я определил себя уже. Мне все лень, но я все делаю», — сказал Харламов на видео.

«Соледарна», — написала Загитова в подписи к видео, ошибившись в слове «солидарна». При этом фигуристка отметила аккаунт Харламова.

Публикация была доступна не менее четырех часов, после чего была удалена.

19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитова рассказала, чем занимается за рулем.