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Бывший футболист заявил, что у «Зенита» нет конкурентов

Экс-игрок Радченко: не вижу конкурентов у «Зенита» в долгосрочной перспективе

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что в долгосрочной перспективе у сине-бело-голубых нет конкурентов. Слова экс-игрока приводит «Советский спорт».

«Да, у «Зенита» пошел такой период, когда команда теряет очки, но я уверен, что все равно «Зенит» выйдет на те позиции, на которых он должен быть. В долгосрочной перспективе я не вижу конкурентов», — сказал Радченко.

Действующий чемпион Российской премьер лиги (РПЛ) «Зенит» не смог одержать победу в третьем матче подряд.

27 августа команда уступила «Акрону» по пенальти в матче Кубка России. В двух последних турах РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0).

Сине-бело-голубые лишились первого места после этих потерь очков. Теперь они на втором месте с 15 очками. В лидеры вырвался московский «Локомотив». В последнем матче они обыграли «Ростов» со счетом 3:2 и теперь возглавляют таблицу с 16 очками.

Ранее в Госдуме рассказали, есть ли в планах возрождение «Анжи».

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