Новичок «Спартака» рассказал, почему перешел в клуб

Защитник московского «Спартака» Миенти Абена рассказал, что принял решение перейти в московскую команду из-за главного тренера Деяна Станковича. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Основной фактор — тренер, у нас были хорошие отношения. Если бы я думал об игре в еврокубках, меня бы здесь не было. Я приехал сюда ради тренера и не пожалел о своем решении», — заявил Абена.

В своей карьере Абена выступал за нидерландские »Утрехт» и «Де Граафсхап», «Спартак Трнава», «Слован» из Словакии и венгерский «Ференцварош». В Венгрии он играл сначала под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, а затем и нынешнего наставника «Спартака» Деяна Станковича.

27 августа «Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1 в матче Кубка России.

Единственный мяч в этой встрече забил недавно подписанный клубом нападающий Гамид Агаларов на 14-й минуте. «Спартак» много атаковал во второй половине, но забить так и не удалось.

Благодаря этой победе, «Динамо» (Махачкала) занимает первое место в группе А, набрав шесть очков. «Спартак» идет вторым — у них также шесть баллов.

Ранее «Зенит» объявил о подписании аргентинского футболиста.