Футболист «Спартака» рассказал о своей адаптации в России

Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос заявил, что процесс его адаптации в России прошел хорошо. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Адаптация прошла хорошо. Сегодня впервые сыграл полный матч. Сейчас я не очень много играл, но чувствую, что с каждым днем становлюсь лучше», — сказал Маркиньос.

27 августа «Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече забил недавно подписанный клубом нападающий Гамид Агаларов на 14-й минуте. «Спартак» много атаковал во второй половине, но забить так и не удалось.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе, «Динамо» (Махачкала) занимает первое место в группе А, набрав шесть очков. «Спартак» идет вторым — у них также шесть баллов.

Последний раз красно-белые проигрывали в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — тогда они уступили «Оренбургу» со счетом 0:3.

Ранее «Зенит» проиграл «Акрону» в серии пенальти в Кубке России.