Бывший футболист заявил, что Соболев имеет шансы продолжить карьеру

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов считает, что нападающий Александр Соболев имеет шансы продолжить карьеру. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

«Соболев не сломал себе карьеру. Не знаю того, что внутри, но он здоров. Ему всего 27 лет... Не играть без явных причин — я бы так не смог, я бы хотел играть. Если Соболева это устраивает — это его дело», — заявил Радимов.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее тренер сборной России назвал неплохой вариант для Соболева.