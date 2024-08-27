Российский футболист «Ротора» рассказал, кого хотел бы видеть в команде

Нападающий «Ротора» Илья Кухарчук рассказал, кого хотел бы видеть в качестве усиления в команде. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Хотел бы я видеть Джикию и Дзюбу в «Роторе»? Это легенды российского футбола. Это глыбы. Они помощники любой команде», — заявил Кухарчук.

30-летний Георгий Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

36-летний Артем Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив» и пока находится без новой команды. В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) поздравила Дзюбу с днем рождения.