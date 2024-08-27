Польский вратарь объявил о завершении карьеры

Польский вратарь Войцех Щенсны заявил, что завершает футбольную карьеру. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Я отдал игре все, что у меня было. Каждый день, без оправданий. Сейчас пришло время уделить все свое внимание моей семье — моей удивительной жене Марине и двум нашим прекрасным детям Лиаму и Ноэлии», — заявил Щенсны.

Ранее сообщалось, что вратарь может перейти в испанский «Вильярреал», а также, что его не интересуют предложения из Саудовской Аравии.

На протяжении своей карьеры 34-летний поляк выступал за английские «Арсенал» и «Брентфорд», итальянские «Рому» и «Ювентус». В составе клуба из Лондона он выиграл три Кубка Англии, а также стал лучшим вратарем Английской премьер-лиги (АПЛ) в 2014 году. Во время выступлений за «Ювентус», Щенсны стал обладателем трех Кубков Италии и победителем трех чемпионатов страны.

В составе сборной Польши он провел 84 матча.

Ранее стало известно, что РФС намерен сотрудничать с Китаем в сфере судейства.