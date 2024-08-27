В академии Плющенко сделали заявление о дисквалифицированной за допинг фигуристке

Представители фигуристки Варвары Горобченко не довели до академии «Ангелы Плющенко» сведения о проблемах спортсменки с допингом. Об этом сообщила пресс-служба академии, опубликовав заявление на официальной странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Во время прохождения учебно-тренировочных сборов в академии официальным тренером была Хаблова С. Г., и спортсмен совместно с ГАУ ВО по зимним видам спорта г. Волгоград принимал решение об участии в соревнованиях. Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» спортсменка покинула задолго до вынесения решения о дисквалификации»», — указано в сообщении.

Информация о дисквалификации Горобченко появилась 27 августа.

Горобченко 17 лет. Изначально сообщалось, что она работает под руководством олимпийской чемпионки — 2014 в командном турнире Юлии Липницкой, ее занятия проходят в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ее дисквалификация отсчитывается с 15 мая 2023 года и завершится 14 мая 2028 года. В пробе фигуристки были обнаружены мельдоний и сибутрамин.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним международным стартом для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине, на которых разгорелся допинговый скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Разбирательства шли два года, и зимой 2024 года фигуристку, которая занималась у Этери Тутберидзе, дисквалифицировали на четыре года.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что отстраненная за допинг фигуристка не работает с Липницкой.