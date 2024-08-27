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Тарасова заявила, что отстраненная за допинг фигуристка не работает с Липницкой

Тарасова: дисквалифицированная Горобченко не имеет отношения к Липницкой

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что дисквалифицированная на пять лет за нарушение антидопинговых правил Варвара Горобченко не имеет никакого отношения к Юлии Липницкой. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Это все вранье, к Юлии Липницкой она не имеет никакого отношения, кто это вообще написал?! Да, она занималась в «Ангелах Плющенко». Все это случилось еще год назад, девочка выпила какую-то таблетку, все уже давно забыли о том случае. Тем более девочка, которая никогда не была в сборной, больших побед не одерживала», — сказала Тарасова

Горобченко 17 лет. Изначально сообщалось, что работает под руководством олимпийской чемпионки — 2014 в командном турнире Липницкой, ее занятия проходят в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ее дисквалификация отсчитывается с 15 мая 2023 года и завершится 14 мая 2028 года. В пробе фигуристки были обнаружены мельдоний и сибутрамин.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним международным стартом для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине, на которых разгорелся допинговый скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Разбирательства шли два года, и зимой 2024 года фигуристку, которая занималась у Этери Тутберидзе, дисквалифицировали на четыре года.

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