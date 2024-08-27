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Защитник «Локомотива» оценил шансы команды на чемпионство

Футболист «Локомотива» Ненахов: о чемпионстве «Локомотива» говорить рано

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Александр Вильф/РИА Новости

Выступающий за московский «Локомотив» защитник Максим Ненахов прокомментировал разговоры о шансах «железнодорожников» на чемпионский титул в Российской премьер-лиге, после того как они возглавили турнирную таблицу чемпионата.

«Мы пока просто работаем, идем от матча к матчу. Прошло всего шесть туров и еще рано говорить, что мы продержимся на первом месте или что выиграем чемпионат. Мы будем просто играть дальше, стараться выигрывать в каждом матче и, надеюсь, сможем добиться того, чего хотим», — цитирует Ненахова Legalbet.

«Локомотив» вышел на первое место в таблице РПЛ после домашней победы над «Ростовом» в шестом туре со счетом 3:2. Команда Михаила Галактионова обошла действующего чемпиона санкт-петербургский «Зенит», который после четырех побед на старте турнира затем сыграл вничью сначала в гостях с «Химками», а затем дома с московским «Спартаком» (0:0). «Локомотив» опережает «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.

Ненахов принял участие во всех шести играх Премьер-лиги в этом сезоне, заработав в них одну желтую карточку.

Ранее нападающему Александру Соболеву предсказали изгнание из «Спартака».

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