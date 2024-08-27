Джокович вышел во второй круг US Open

Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата США (US Open), на старте турнира одержав победу над представителем Молдавии Раду Алботом.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 7 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 6:2, 6:4. В рамках поединка Джокович выполнил восемь подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в третий круг Джокович, который является действующим чемпионом турнира, сразится с другим сербским теннисистом — Ласло Джере.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде.

В августе сербский спортсмен выиграл летние Олимпийские игры — 2024 в Париже и оформил Золотой карьерный «Шлем», для которого нужно завоевать трофеи Открытого чемпионата Австралии, «Ролан Гарроса», Уимблдона, Открытого чемпионата США и Олимпиады.

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