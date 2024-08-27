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Джокович вышел во второй круг US Open

Серб Джокович с уверенной победы стартовал на US Open

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Violeta Santos Moura/Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата США (US Open), на старте турнира одержав победу над представителем Молдавии Раду Алботом.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 7 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 6:2, 6:4. В рамках поединка Джокович выполнил восемь подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в третий круг Джокович, который является действующим чемпионом турнира, сразится с другим сербским теннисистом — Ласло Джере.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде.

В августе сербский спортсмен выиграл летние Олимпийские игры — 2024 в Париже и оформил Золотой карьерный «Шлем», для которого нужно завоевать трофеи Открытого чемпионата Австралии, «Ролан Гарроса», Уимблдона, Открытого чемпионата США и Олимпиады.

Ранее угодивший в допинговый скандал Янник Синнер сделал заявление.

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