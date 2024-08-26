Угодивший в допинговый скандал Синнер сделал заявление

Первая ракетка мира Янник Синнер, который представляет Италию, выступил с заявлением после своего допингового дела. Его слова приводит ESPN в социальной сети X.

«Все закончилось, большой груз упал с моих плеч. Надеюсь, что ни один игрок не пройдет через это. Также надеюсь, что люди поймут, почему мне позволили продолжать играть и почему я невиновен», — заявил спортсмен.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

«Первая проба Синнера на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе показала низкую концентрацию клостебола. Спустя восемь дней вторая проба дала такой же результат. Результаты Синнера, призовые и рейтинговые очки с этого турнира были аннулированы», — говорится в сообщении ITIA.

Синнер посеян под первым номером на стартующем на следующей неделе US Open.

Ранее стало известно, как скандал вокруг Синнера может помочь Даниилу Медведеву.