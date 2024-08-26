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Стало известно, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Зенитом»

Тренер Писарев заявил, что «Спартаку» в матче с «Зенитом» не хватило форварда

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Алексей Даничев/РИА Новости

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев признался, что не понял замены, которые совершил главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я до конца не понял, как хотел Станкович дожать «Зенит», играющий в меньшинстве, такими заменами. Не хватило центрфорварда типа Соболева. Угальде — другого плана нападающий. Психологически «Спартак» молодцы, что впервые за долгое время были недовольны ничьей в Санкт‑Петербурге», — заявил Писарев.

Встреча «Зенита» и «Спартака», которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах. После этого удаления Станкович выпустил на поле Никиту Чернова, Данилу Пруцева и Маркиньоса.

По итогам шести туров «Зенит», набравший 14 очков, уступил лидерство московскому «Локомотиву» (15) и опустился на вторую строчку. «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 11 баллов.

Ранее были названы команды, которые составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

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