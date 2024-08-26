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«Поехала торговать лицом?» Степанова набросилась на российскую участницу ОИ-2024

Чемпионка Игр Степанова раскритиковала россиянку Бладцеву, выступившую на ОИ-24

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Amanda Perobelli/Reuters

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова критично высказалась об участии российских атлетов в летних Олимпийских играх — 2024, отдельно выделив выступающую в прыжках на батуте Анжелу Бладцеву и задавшись вопросом, зачем спортсменка поехала в Париж. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Сейчас я чувствую себя отлично, нужно отпустить ситуацию и идти дальше». Это Бладцева говорит об участии на Играх в нейтральном статусе, а описывает так, будто травму пережила. Для чего она туда ехала? Торговать лицом [рядом] с [главой МОК Томасом] Бахом? Если вы понимаете, о ком я», — заявила Степанова.

На Олимпийских играх — 2024 19-летняя спортсменка заняла пятое место. Победила в соревнованиях представительница Великобритании Брайони Пейдж с результатом 56,480 балла. Серебряную медаль завоевала белорусская спортсменка Виолетта Бордиловская (56,060), бронза у канадки Софьян Мето (55,650).

Степанова выиграла золото зимних Олимпийских игр — 2022 в женской эстафете, став самой молодой российской олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. На счету лыжницы также победа в эстафете на одном из этапов Кубка мира в 2021 году.

Ранее Степанова обратилась к хейтерам после объявления о беременности.

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