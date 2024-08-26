Загитова рассказала, чем занимается за рулем

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова призналась, что иногда за рулем проводит косметические процедуры. Ее слова приводит издание Metro.

«Пытаюсь как можно дольше спать и сбалансированно питаться хорошими продуктами. Также какие-то коллагены, патчи, маски в любой удобный момент. Еду за рулем и пытаюсь накинуть маску, чтобы кожа была не сухая. Водители вокруг от неожиданности смотрят с ужасом, но мне все равно, что они подумают», — заявила Загитова.

19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитова рассказала, почему она питается раз в день.