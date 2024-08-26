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Игнатьев: Батраков хочет получать удовольствие от игры и помогать команде

Тренер Игнатьев назвал игрока «Локомотива» Батракова перспективным

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Александр Вильф/РИА Новости

19-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков является перспективным игроком, стремящимся получать удовольствие от игры и помогать команде. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, заметив, что Батракову нужно справляться с похвалами и критикой.

«Все зависит от того, насколько уровень внутреннего интеллекта позволяет ему верно оценивать все то, что происходит вокруг. Скорее, не кто и что говорит вокруг, а как ты это воспринимаешь, насколько ты трезвомыслящий человек и насколько высокие цели ты ставишь перед собой. А дальше не отвлекаешься на всякую мишуру. На сегодняшний день ему аплодируют, а завтра будут критиковать. Надо очень внимательно относиться ко всем разговорам извне.

Но это хороший, талантливый, на мой взгляд, футболист, с устойчивой психикой. И главное, что он умеет играть в футбол. Знает, когда надо обыгрывать, когда надо не выпадать из коллективных действий, когда надо брать игру на себя, как участвовать и какую позицию занять в обороне. При этом все это происходит на максимуме его желания. Он очень хочет проявлять себя, демонстрировать свое умение и играть в основном составе. Хочет получать удовольствие и приносить команде пользу. Конечно же, это довольно перспективный игрок», - сказал Игнатьев.

Накануне в Москве состоялась встреча «Локомотива» и «Ростова» в рамках 6 тура Российской премьер-лиги (РПЛ), она завершилась победой «железнодорожников» со счетом 3:2. В составе хозяев Алексей Батраков забил мяч и отметился результативной передачей, также по голу записали на свой счет Илья Самошников и Наир Тикнизян. В составе ростовской команды дубль оформил Роналдо. После этой победы «Локомотив» набрал 15 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит». Ростовчане с восемью баллами идут на восьмой строчке. Гол в ворота «Ростова» стал для Батракова третьим в текущем розыгрыше РПЛ.

Ранее Игнатьев заявил, что «Динамо» в первом тайме матча с «Краснодаром» было в летаргическом сне.

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