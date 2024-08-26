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Марио Фернандес ответил, считает ли свой приход в «Зенит» ошибкой

Марио Фернандес заявил, что не считает свой приход в «Зенит» ошибкой

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» Марио Фернандес признался, что не считает свой приход в петербургский клуб ошибкой. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Нет, клуб вел себя корректно по отношению ко мне. «Зенит» — большой клуб. Кроме того, я обрел там много друзей», — заявил Фернандес.

17 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 23 марта 2024 года футболист Фернандес получил повреждение и был заменен через 32 минуты после выхода на поле в товарищеском матче с сербской «Црвеной Звездой». Экс-игрок сборной России появился на поле сразу после перерыва.

24 июля «Зенит» сообщил о том, что Фернандес покинул команду, игрок стал свободным агентом.

В прошедшем сезоне 33-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах за клуб с берегов Невы, не отметившись результативными действиями. Большую часть своей карьеры в России Фернандес провел в московском ЦСКА. Он играл за армейский клуб с 2012 по 2022 год.

Ранее Фернандес впервые прокомментировал уход из «Зенита».

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