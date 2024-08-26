Марио Фернандес впервые прокомментировал уход из «Зенита»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Марио Фернандес, впервые комментируя свой уход из клуба, заявил, что ему предлагали продлить рабочее соглашение, однако он сам отказался. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Не хочу вдаваться в подробности по условиям. Скажу только, что мы не пришли к соглашению», — заявил он.

17 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 23 марта 2024 года футболист Фернандес получил повреждение и был заменен через 32 минуты после выхода на поле в товарищеском матче с «Црвеной Звездой». Экс-игрок сборной России появился на поле сразу после перерыва.

24 июля «Зенит» сообщил о том, что Фернандес покинул команду, игрок стал свободным агентом.

В прошедшем сезоне 33-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах за клуб с берегов Невы, не отметившись результативными действиями. Большую часть своей карьеры в России Фернандес провел в московском ЦСКА. Он играл за армейский клуб с 2012 по 2022 год.

Ранее футболист ЦСКА рассказал о своем отношении к Марио Фернандесу.