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Слуцкий высказался о приглашении Дзюбы в Китай

Слуцкий о Дзюбе в Китае: я уже 100 раз отвечал на этот вопрос

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий оценил возможность приглашения российского нападающего Артема Дзюбы в команду. Его слова приводит «Матч ТВ».

»Артем Дзюба в Китае? Я уже 100 раз отвечал на этот вопрос. Сейчас ничего не изменилось», — заявил Слуцкий.

В мае 2024 года Слуцкий, говоря о переходе Дзюбы в китайский клуб, отметил, что в чемпионате действует жесткий лимит на легионеров — всего пять человек в команде, поэтому и переход российского форварда невозможен.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако пока о трансфере не объявлено. Ранее Александр Кокорин, который играет в кипрском «Арисе», рассказал, что Дзюба отказался от предложения одного из кипрских клубов.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив» и пока находится без новой команды. В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

22 августа форварду исполнилось 36 лет.

Ранее Дзюба высказался о карьере в единоборствах.

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