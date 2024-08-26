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Чемпион «Больших шлемов» назвал залог успеха россиянок на US Open

Экс-теннисист Ольховский: успехи россиянок на US Open будут зависеть от готовности

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TRACEY NEARMY/REUTERS

Знаменитый в прошлом теннисист, экс-шестая ракетка мира в парном разряде, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте и двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о перспективах ведущих теннисисток России на стартующем в Нью-Йорке US Open.

«Любая из четырех – Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Анна Калинская и Людмила Самсонова – может выступить хорошо. Вопрос в том, насколько они сейчас готовы. Посмотрим, будет очень интересно понаблюдать в первых кругах, кто в какой форме, и тогда можно будет по ходу турнира предполагать, кто как выступит», — считает Ольховский.

Все четыре россиянки получили посев на турнире. Мирра Андреева, 23-я ракетка соревнований, в первом круге встретится с колумбийкой Марией Осорио. 16-я сеяная Людмила Самсонова сыграет с китаянкой Ван Цянь. 15-й номер турнира Анна Калинская проэкзаменует в первом раунде малоизвестную американку Лорен Дэвис. 31-я ракетка соревнования Екатерина Александрова встретится с крепкой болгарской теннисисткой Викторией Томовой.

Ранее экс-теннисист Ольховский назвал оправдание Синнера по делу о допинге двойными стандартами.

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