Американский хоккеист: каждое утро в России начинается со статистики Овечкина

Американский нападающий омского «Авангарда» Рид Буше заявил, что на примере игрока «Вашингтона» Александра Овечкина выросли многие ребята в США, передает «Матч ТВ».

«В РФ Каждое утро начинается с того, что он кому-то снова забил в НХЛ. На его примере выросли многие ребята в Америке. Овечкин обладает идеальным щелчком», — сказал Буше.

Всего в прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее в «Вашингтоне» восхитились Овечкиным.