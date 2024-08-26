Стало известно, за счет чего «Локомотив» обыграл «Ростов»

Игроки «Локомотива» были быстрее и опаснее футболистов «Ростова» в матче между этими командами в 6 туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин.

«Я и перед матчем говорил, что «Локомотив» будет фаворитом. Он сейчас выглядит очень прилично и полностью переиграл «Ростов». Москвичи были быстрее, опаснее, больше угрожали воротам и выглядели интереснее соперников.

Карпин сказал, что «Ростов» пропустил два необязательных мяча – но также два необязательных гола пропустил и «Локомотив». На мой взгляд, «Локомотив» выиграл по делу», — сказал Балахнин.

Встреча «Локомотива» и «Ростова» состоялась накануне в Москве и завершилась победой «железнодорожников» со счетом 3:2. В составе хозяев Алексей Батраков забил мяч и отметился результативной передачей, также по голу записали на свой счет Илья Самошников и Наир Тикнизян. В составе ростовской команды дубль оформил Роналдо. После этой победы «Локомотив» набрал 15 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит». Ростовчане с восемью баллами идут на восьмой строчке.

Ранее глава КДК РФС Григорьянц заявил, что «Локомотив» будет наказан по итогам матча с «Ростовом».