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Колосков назвал слабость «Динамо»

Почетный президент РФС Колосков : «Динамо» нужно прибавить в мужской игре

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков после поражения московского «Динамо» от «Краснодара» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что бело-голубых нужно прибавлять в мужской игре, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» нужно прибавить в мужской игре, борьбе. В первом тайме почти все единоборства «Динамо» проиграло. Во втором тайме было видно, что потенциал есть у команды», — сказал Колосков.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара». Единственный гол в этом противостоянии оформил Виктор Са, который отличился на 25-й минуте.

Благодаря этой победе «Краснодар» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 12 баллов. «Динамо» имеет такое количество очков и идет на третьей позиции. На первом месте идет московский «Локомотив», набрав 15 баллов.

Ранее экс-футболист «Динамо» раскритиковал арбитра Сергея Карасева.

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