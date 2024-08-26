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Новый тренер «Ливерпуля» установил рекорд команды

Слот стал первым тренером, который выиграл первые две игры во главе «Ливерпуля»

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IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот стал первым специалистом, которому удалось выиграть первые две игры во главе мерсисайдцев.

Во втором туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл «Брентфорд». В первом туре мерсисайдцы одолели «Ипсвич» (2:0).

На посту тренера «Ливерпуля» Слот заменил немца Юргена Клоппа. Клопп покинул команду после завершения сезона-2023/24. Он работает в английском «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

Слот в качестве тренера стал чемпионом Нидерландов с «Фейеноордом» в сезоне-2022/23.

В следующем туре «Ливерпуль» померится силами с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет первого сентября. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени. После этого матча команды уйдут на перерыв на игры сборных. 14 сентября «Ливерпуль» в рамках АПЛ на своем поле примет «Ноттингем Форест».

Ранее тренер «Манчестер Сити» назвал команду лиги, которую стоит опасаться.

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