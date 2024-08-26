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Мбаппе сделал заявление после дебютного матча на «Сантьяго Бернабеу»

Игрок «Реала» Мбаппе о дебюте на «Сантьяго Бернабеу»: это великолепный момент

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Jennifer Lorenzini/Reuters

Футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сделал заявление после дебютного матча на домашнем стадионе клуба «Сантьяго Бернабеу» против «Вальядолида» (3:0) в матче Ла Лиги, передает пресс-служба команды.

«Это великолепный момент. Я очень рад своему дебюту на «Сантьяго Бернабеу». Удалось стартовать с победы. Поддержка на трибунах была великолепна», — сказал Мбаппе.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года. Форвард впервые выиграл еврокубковый турнир.

В текущем сезоне чемпионата Испании Мбаппе провел два матча, не отметившись забитыми мячами.

В составе «Реала» Мбаппе уже стал победителем Суперкубка УЕФА. «Реал» обыграл в Суперкубке итальянскую «Аталанту» со счетом 2:0. Мбаппе, который дебютировал за клуб, забил второй мяч свой команды. Он отличился на 68-й минуте поединка, ему ассистировал Джуд Беллингем.

Ранее Мбаппе опубликовал пост после первой победы в составе «Реала».

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