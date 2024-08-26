Загитова о планах на будущее: идей много, главное не запутаться

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что хочет попробовать себя в медиа и журналистике, передает Metro.

«Идей много. Главное — не запутаться в них. Есть желание развиваться в сфере медиа, журналистике, ведении передач. Хочется все и сразу. Понятно, что так не делается», — сказала Загитова.

19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитова рассказала о личной жизни.