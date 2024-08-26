Российский каноист прокомментировал лишение золота чемпионата мира

Российский каноист Захар Петров прокомментировал лишение его золотой медали чемпионата мира в Самарканде на дистанции 500 метров. Его слова передает «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что не расстроен, так как показал достойный результат на дистанции. «У меня есть цели, к которым я стремлюсь, чтобы улучшать свои результаты», — добавил он.

Петрова лишили золотой медали 25 августа, отметив его как нефинишировавшего в итоговом протоколе. После этого российская сторона подала протест, и медаль была возвращена.

Первоначально Петрова лишили медали из-за того, что он перевернулся на финише, хотя первым пересек финишную черту. Но после возвращения медали, ее в итоге все равно забрали у спортсмена из РФ.

Во время Олимпиады каноист Алексей Коровашков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) специально не допустил до летних Олимпийских игр — 2024 его напарника Ивана Штыля, чтобы лишить дуэт возможности выиграть медали.

Ранее каноист Коровашков заявил о намерении принять участие в Олимпиаде-2028.