Судей матча «Локомотива» и «Ростова» призвали признаться в ошибке

Бывший арбитр Международной федерации футбола Сергей Лапочкин заявил, что судейская бригада Владимира Москалева ошиблась в одном из эпизодов матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и «Ростовом». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не надо никакой аргументации придумывать, просто надо понять, объяснить и сказать: «Да, мы ошиблись». Судьи — живые люди. Просто признайте, что ошиблись, и все. Думаю, что не будет такого негатива», — заявил Лапочкин.

На 61-й минуте игры защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси ударил шипами Максима Осипенко в штрафной «железнодорожников», за что не был поставлен пенальти.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 3:2. В составе «железнодорожников» отличились Алексей Батраков, который открыл счет на 10-й минуте игры, Илья Самошников (37-я минута) и Наир Тикнизян (46-я минута). Голы ростовского клуба в этой встрече оформил Роналдо на 13-й и 90+6-й минутах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Главным арбитром матча был назначен Владимир Москалев.

«Локомотив» после шести туров чемпионата России идет на первой строчке турнирной таблицы, набрав 15 баллов и опередив на одно очко петербургский «Зенит» (14). «Ростов» идет в середине таблицы РПЛ — на восьмом месте. Подопечные Валерия Карпина набрали восемь баллов.

Ранее в «Ростове» возмутились судейством в матче с «Локомотивом».