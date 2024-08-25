В «Динамо» объяснили, почему с «Краснодаром» не сыграл один из лидеров

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему полузащитник команды Даниил Фомин пропустил матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Его слова приводит «Советский спорт».

«Он получил небольшое повреждение на тренировке. Думаю, он быстро восстановится», – сказал Пивоваров.

В сезоне-2024/25 Фомин провел в Российской премьер-лиге четыре матча.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» 25 августа, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом противостоянии оформил Виктор Са, который отличился на 25-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе «Краснодар» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 12 баллов. «Динамо» имеет такое количество очков и идет на третьей позиции. Стоит отметить, что в случае победы московский клуб мог бы обойти петербургский «Зенит», который после шести туров чемпионата России имеет 14 баллов.

Ранее «Локомотив» обошел «Зенит» и возглавил таблицу РПЛ.