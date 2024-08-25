Россия подаст еще один протест на лишения каноиста Петрова золота ЧМ

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова заявила, что российская сторона подаст еще один протест на лишение каноиста Захара Петрова золотой медали чемпионата мира. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы имеем право подать апелляцию уже в Совет директоров федерации в течение 30 дней. Думаю, ситуация произошла из-за того, что сюда приехало много белорусов и россиян, которые взяли практически все медали, поэтому у других немногочисленных стран, которые рассчитывали на награды, есть обида», — заявила она.

Петров в воскресенье, 25 августа, выступил в заезде одиночек на 500 метров. Он прошел дистанцию первым, однако был дисквалифицирован и не получил золотую медаль из-за того, что его лодка перевернулась на самом финише. В официальном протоколе соревнований указано, что российский спортсмен не финишировал.

Российская сторона подала протест, и он в итоге был удовлетворен. Таким образом, Петров вернулся на первое место в протоколе с результатом 1.47,293 секунды. Молдаванин Сергей Тарновский стал вторым, а представитель Чехии Мартин Фукса — третьим.

После результат россиянина вновь аннулирован. Это произошло после того, как четыре страны подали протест на возвращение Петрову первого места. На это решение российская сторона подала второй протест, и он удовлетворен не был.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал повторное лишение Петрова первого места кознями Макрона.