Вратарь «Динамо» в двух словах оценил свое состояние после травмы головы

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев в комментарии «Спорт-Экспрессу» в двух словах оценил свое состояние после полученной травмы в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Пока непонятно», — заявил он.

На 79-й минуте игры Лунев столкнулся с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой. Голкиперу потребовалась замена. Председатель совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин предположил, что у голкипера может быть сотрясение мозга.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом противостоянии оформил Виктор Са, который отличился на 25-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе «Краснодар» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 12 баллов. «Динамо» имеет такое количество очков и идет на третьей позиции. Стоит отметить, что в случае победы московский клуб мог бы обойти петербургский «Зенит», который после шести туров чемпионата России имеет 14 баллов.

Ранее «Крылья Советов» переиграли «Пари НН» в матче РПЛ.