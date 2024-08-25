Чемпион «Больших шлемов» оценил уверенность Рублева

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, экс-шестая ракетка мира, чемпион 20-ти турниров АТР и двукратный финалист турниров «Большого шлема» в парном разряде, а также двукратный чемпион «шлемов» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах Андрея Рублева на стартующем на следующей неделе в Нью-Йорке Открытом чемпионате США по теннису.

«Считаю, что в Монреале Рублев провел очень хороший турнир! В Цинциннати – опять срыв или не срыв психологический, не знаю. Но Андрей должен быть сейчас уверен в себе. Если психологически будет хороший настрой, то и результат можно будет ожидать хороший», — отметил Ольховский.

Перед стартом US Open Рублев, до того переживавший кризис в игре, дошел до финала «Мастерса» в Цинциннати, обыграв по дороге первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. В игре за трофей россиянин уступил австралийцу Алексею Попырину – 2:6, 4:6. После этого на «Мастерсе» в Монреале он снова в четвертьфинале вышел на Синнера и на этот раз в упорной борьбе проиграл итальянцу – 4:6, 7:5, 4:6.

Ранее экс-теннисист Ольховский назвал оправдание Синнера по делу о допинге двойными стандартами.