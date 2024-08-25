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Чемпион «Большого шлема» дал прогноз на матчи трех россиян на старте US Open

Экс-теннисист Ольховский: Рублев, Хачанов и Сафиуллин должны проходить первый круг

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Lisi Niesner/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и чемпион двух турниров «Большого шлема» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» поделился ожиданиями от выступления российских игроков на стартующем в понедельник Открытом чемпионате США по теннису.

«У Рублева хорошая сетка, у Хачанова будет очень интересный матч. Не скажу, что Эванс сейчас как-то суперздорово играет, но все равно это сложный соперник. Сафиуллин сейчас прошел на «Уинстон Салем» два круга, игровая практика у Романа есть, есть какие-то победы, а уровень у него хороший. И сетка приемлемая», — считает Ольховский.

Андрей Рублев в первом круге US Open встретится с бразильцем Тиаго Сейбот Уайлдом, Карен Хачанов сразится с Дэниелом Эвансом из Великобритании, а Роман Сафиуллин встретится с американцем Мэттью Форбсом, 1839-й ракеткой мира, получившим wild card от организаторов. Также в основной сетке в мужском одиночном разряде сыграют россияне Даниил Медведев и Павел Котов.

Ранее экс-теннисист Ольховский назвал оправдание Синнера по делу о допинге двойными стандартами.

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