Стали известны составы «Локомотива» и «Ростова» на матч РПЛ

Московский «Локомотив» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Тикнизян, Самошников, Воробьёв.

«Ростов»: Одоевский, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Сутормин, Кучаев, Глебов, Саравия, Роналдо, Комличенко.

Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Главным арбитром матча назначен Владимир Москалев.

«Локомотив» после пяти туров чемпионата России идет на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 12 баллов. Команда выиграла четыре противостояния, в том числе обыграла московский ЦСКА в пятом туре, и потерпела одно поражение. «Ростов» идет в середине таблицы РПЛ — на восьмом месте. Подопечные Валерия Карпина набрали восемь баллов — дважды команда победила, дважды сыграла вничью и проиграла одну встречу.

Ранее «Крылья Советов» переиграли «Пари НН» в матче РПЛ.