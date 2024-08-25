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«Это странно»: теннисист Зверев о допинге Синнера

Теннисист Зверев объяснил странность в допинговом деле Синнера

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Chu Chen/Global Look Press

Немецкий теннисист Александр Зверев назвал странную вещь в допинговом деле представителя Италии, первой ракетки мира Янника Синнера. Его слова приводит портал We love tennis.

«Обычно сначала выясняют, сдал ли ты положительный тест, а потом уже пытаются найти причины. В случае с Синнером все выяснилось за один день, и это единственное, что было немного странно. В любом случае, у меня недостаточно информации, и я не могу составить об этом мнение», — заявил Зверев.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

«Первая проба Синнера на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе показала низкую концентрацию клостебола. Спустя восемь дней вторая проба дала такой же результат. Результаты Синнера, призовые и рейтинговые очки с этого турнира были аннулированы», — говорится в сообщении ITIA.

Синнер посеян под первым номером на стартующем на следующей неделе US Open.

Ранее в ФТР не увидели смысла обсуждать допинг-скандал вокруг Синнера

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