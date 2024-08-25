В Федерации гребли допустили обращение в CAS по золоту Петрова

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за повторного лишения каноиста Захара Петрова золота чемпионата мира в Самарканде. Об этом «Матч ТВ» сообщила генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова.

Петров в воскресенье, 25 августа, выступил в заезде одиночек на 500 метров. Он прошел дистанцию первым, однако был дисквалифицирован и не получил золотую медаль из-за того, что его лодка перевернулась на самом финише. В официальном протоколе соревнований указано, что российский спортсмен не финишировал.

Российская сторона подала протест, и он в итоге был удовлетворен. Таким образом, Петров вернулся на первое место в протоколе с результатом 1.47,293 секунды. Молдаванин Сергей Тарновский стал вторым, а представитель Чехии Мартин Фукса — третьим.

Теперь результат россиянина вновь аннулирован. Это произошло после того, как четыре страны подали протест на возвращение Петрову первого места. Исхакова напомнила о регламенте Международной федерации каноэ (ICF):

«На основании правил ICF решение жюри является окончательным. То есть на данный момент они нарушили свои же правила и пересматривают решение жюри, которое уже было принято. Сейчас мы уже подали протест на это… Я им говорю: «Вы нарушаете собственные правила». Мы попросили объяснить, на основании какого правила ICF меняется решение жюри», — сказала функционер.

Она предположила, что теперь решение будет не в пользу Петрова. Исхакова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право обратиться в CAS. Сейчас неясно, последует ли такое обращение, или удастся решить вопрос без рассмотрения дела в суде.

Ранее Губерниев назвал повторное лишение Петрова первого места кознями Макрона.