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Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Пари НН» на матч 6-го тура РПЛ

«Крылья Советов» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

«Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород» объявили стартовые составы на матч 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Их публикуют пресс-службы клубов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Евгеньев, Гальдамес, Костанца, Бабкин, Ороско, Ежов, Цыпченко, Шитов.

«Пари Нижний Новгород»: Медведев, Магкеев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Эктов, Ермаков, Тичич, Зе Турбо, Боселли.

Матч между «Крыльями Советов» и «Пари НН» состоится в Самаре в воскресенье, 25 августа, и начнется в 15:00 по московскому времени. Соперников рассудит Михаил Черемных. На данный момент «Пари НН» с шестью очками расположился на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» набрали лишь три балла в шести турах и являются аутсайдерами чемпионата.

Программа 6 тура РПЛ завершится 25 августа тремя матчами. Помимо противостояния «Крыльев» и нижегородцев, в Москве состоится матч между «Динамо» и «Краснодаром» — эта игра начнется в 17:30. Наконец, в 20:00 прозвучит стартовый свисток на столичном стадионе в Черкизове, где «Локомотив» примет «Ростов».

Ранее тренер Непомнящий заявил, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство.

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