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Каноисты Шляпникова и Коровашков выиграли золото ЧМ в миксте

Каноисты Шляпникова и Коровашков стали чемпионами мира

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Владимир Песня/РИА Новости

Российские каноисты Екатерина Шляпникова и Алексей Коровашков выиграли золото чемпионата мира в Самарканде. Они стали лучшими в соревнованиях смешанных каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

Шляпникова и Коровашков преодолели дистанцию за 1 минуту 47,898 секунды. Второе место заняли представители Венгрии Кинчо Такач и Йонатан Даниэль Хайду с результатом 1.48,69. Замкнули тройку лидеров белорусские спортсменки Инна Неделькина и Владислав Полешко — их время составило 1.49,343 секунды. Белорусы, как и россияне, на этом турнире выступают в нейтральном статусе.

Коровашков принял участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже. В соревнованиях каноэ-двоек в тандеме с Захаром Петровым он стал четвертым на полукилометровой дистанции.

Петров в воскресенье, 25 августа, выступил в заезде одиночек на 500 метров. Он прошел дистанцию первым, однако был дисквалифицирован и не получил золотую медаль из-за того, что его лодка перевернулась на самом финише. В официальном протоколе соревнований указано, что российский спортсмен не финишировал.

Ранее президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Архипов заявил, что Петрову не хватило удачи.

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