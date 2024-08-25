Защитник «Спартака» пообещал не осуждать Соболева за переход в «Зенит»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов не будет осуждать своего одноклубника нападающего Александра Соболева в случае перехода в петербургский «Зенит». Об этом футболист заявил в комментарии «Матч ТВ».

«Буду ли его осуждать, если он перейдет в «Зенит»? Нет. Это его выбор. Я спокойно к этому отнесусь. Нам надо смотреть на тех, кто есть у нас в команде и кто хочет играть и бьется за команду. Если он решил уйти, то надо сказать ему спасибо за все хорошие моменты, которые он тут оставил, и двигаться дальше», — сказал Чернов.

Игрок подчеркнул, что не обладает эксклюзивной информацией о ходе переговоров между клубами и знает лишь то, о чем пишут в новостях. Вместе с тем, по словам Чернова, он не поддерживает общение с Соболевым, а сам форвард тренируется отдельно от команды.

Нападающий был выведен из основы после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера. Позже стало известно, что стороны возобновили переговоры.

Ранее комментатор Черданцев заявил, что Соболева не будет в «Зените».