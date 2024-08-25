«Атланта» проиграла в дебютном матче Миранчука

Российский полузащитник Алексей Миранчук впервые сыграл за американский клуб «Атланта Юнайтед». Он принял участие в матче МЛС против «Лос-Анджелес Гэлакси».

Миранчук начал встречу на скамейке запасных. Россиянин появился на поле на 62-й минуте, заменив Дакса Маккарти — счет к этому моменту был 0:0. Однако Алексей не смог помочь своей команде победить или хотя бы сохранить ничью. На 76-й минуте Рики Пуч после передачи Марко Ройса открыл счет, а восемь минут спустя уже сам Ройс отправил второй мяч в ворота «Атланты». Игра завершилась победой «Гэлакси» 2:0. При этом у Миранчука был шанс отличиться, но мяч после его удара из-за пределов штрафной площади попал в перекладину.

После этой неудачи в активе «Атланты» осталось 28 очков в 26 играх. Команда идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

В 2011 году Алексей Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном перешли в академию московского «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» братья дебютировали в 2013 году.

Ранее Миранчук произнес речь перед партнерами в «Атланте».