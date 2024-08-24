«Она была Золушкой»: Рудковская о свадьбе Трусовой

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала подробности о свадьбе российских фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова. Ее слова приводит Posta.

«Я решила, что у такой Золушки свадьба должна быть великолепная, сказочная, волшебная! И мы с моими партнерами помогли Саше реализовать ее мечту: она была настоящей Золушкой, которая приехала на красивой машине, в красивом платье, в красивых туфельках, в красивых украшениях — и у нее был красивый праздник», — заявила Рудковская.

Свадебная церемония состоялась 17 августа.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.

Ранее Трусова призналась, что еле надела обручальное кольцо на палец Игнатову.