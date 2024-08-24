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Тренер «Зенита» отругал своих игроков за матч со «Спартаком»

Тренер «Зенита» Семак остался недоволен своими игроками в матче со «Спартаком»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака»(0:0) заявил, что недоволен игрой своих подопечных в первом тайме. Его слова приводит «Газета.Ru».

«В первом тайме «Спартак» смотрелся интереснее в плане контроля игры, мы действовали слабее — были подходы, но их было недостаточно. С одной стороны — не проиграли, что хорошо, с другой — мы не можем быть довольны подобным результатом. В целом, это была не лучшая игра с нашей стороны. Но будут другие игроки — лучше, хуже», — заявил Семак.

«Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше, чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 14 баллов. «Спартак» идет четвертым с 11 очками.

Ранее ЦСКА разгромил «Акрон» в матче РПЛ.

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