Черданцев: Соболева в «Зените» не будет

Известный российский комментатор Георгий Черданцев со ссылкой на свой источник заявил, что российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не перейдет в петербургский «Зенит». Его слова приводит журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале.

«Соболева в «Зените» не будет. Так говорят знающие люди. Да, но я источник не выдам. Говорят, вопрос был закрыт еще месяц назад, и что все это слухи», — заявил Черданцев.

При этом ранее 24 августа бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что Соболев в ближайшее время станет игроком петербургского «Зенита».

20 августа в СМИ появилась информация, что «Газпром» и «Лукойл» дали «Зениту» и «Спартаку» добро на переговоры. Они проходят сложно, но шанс успешного закрытия сделки все-таки есть. Основная проблема заключается в том, что стороны не могут договориться по сумме трансфера. 21 августа появилась информация, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера Соболева.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Соболеву предсказали изгнание из «Спартака».