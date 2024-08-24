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Стало известно, почему на матч со «Спартаком» вышел Вендел

В «Зените» объяснили появление Вендела на поле в матче со «Спартаком»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему футболисты петербургского клуба Педро и Вендел, которые ранее получили травмы, были включены в стартовый состав команды на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Благодаря врачам, физиотерапевтам и самим ребятам», — сказал Медведев.

Ранее сам Медведев говорил, что эти футболисты не смогут помочь «Зениту» в матче против «Спартака».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра началась в 17:30 по московскому времени, идет первый тайм, счет пока не открыт.

В пятом туре «Спартак» дома разгромил «Факел» 3:0, а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. В этом матче получил травму атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Он перенес операцию и выбыл на неопределенный срок, матч со «Спартаком» он пропускает.

Ранее ЦСКА разгромил «Акрон» в матче РПЛ.

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